Aktiivsust üles näidanud Taaramäe kerkis Omaani velotuuril seitsmendaks

«See võit on väga eriline ja suureks kergenduseks. Hakkasin juba mõtlema, et võib-olla ma ei ole rattur, kes võita suudab, aga täna tõestasin endale vastupidist,» ütles Jorgenson. «Tõus oli vahepeal päris järsk. Ma tahtsin neil osadel testida teiste ratturite jalgu ja sain aru, et mul on nendega võrreldes päris hea minek. Tänan väga ka oma meeskonda, kes mind lõputõusule väga heal positsioonil tõid.»