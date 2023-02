Neymarit häirib, et PSG riietusruumist lekivad kuulujutud

PSG kaotas laupäeval 1:3 Monacole ning see ajas Neymari endast välja. Riietusruumis elas ta oma frustratsiooni välja PSG spordidirektori Camposi peale.

«See juhtus,» kinnitas Neymar meedias levinud kuuldusi. «Meil oli väike arutelu ning me ei jõudnud üksmeelele. See on osa jalgpallist. Selliseid asju juhtub iga päev, aga armastan seda kõike.»

Neymar lisas, et jalgpallis ei saa kõike ainult heaga lahendada. «See on sama nagu tüdruksõbraga. Jalgpall ei ole ainult armastus ja sõprus. Meil on küll austus, kuid vahepeal on ka erimeelsusi ja arutelusid, et paremaks saada. Me ei ole kaotustega harjunud ning need häirivad meid. Kuid see on osa protsessist, et saaksime paremaks,» lisas jalgpallur.