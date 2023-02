Hooaja algusest kõrvale jäänud ralliäss naaseb WRCsse

Mikkelsen rääkis eelmise aasta lõpus, kuidas oli lähedal kohale Hyundai Rally1-tiimis, kuid võistkond andis talle tekstisõnumi vahendusel teada, et tegelikult pole tema teeneid vaja. 33-aastane Oslost pärit rallisõitja on karjääri jooksul võitnud kolm MM-etappi ning sõitnud aastaid tippklassi autodega.

Et Hyundai palkas aga Esapekka Lappi ja Craig Breeni pidi Mikkelsen tänavuseks otsima teise väljundi. Hooaja kahel esimesel MM-etapil Monte Carlos ja Rootsis polnud viikingite järeltulijat küll stardis, kuid kodumaa portaali Parc Fermé'ga rääkides ütles Mikkelsen, et tema eesmärgiks on osaleda igal järgneval Euroopas toimuval rallil ning need võita.