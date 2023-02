Ajaleht: Tänaku liitumine M-Spordiga on parim asi, mis sai WRCga juhtuda

Tänak kuulus eelmised kolm hooaega Hyundai hingekirja ning M-Spordiga liitudes tegi tiim kohe selgeks, et tänavu panustavad nad vaid ühele: et 2019. aasta maailmameister teeniks ihaldatud trofee uuesti.

Pärast kahte etappi Monte Carlos ja Rootsis ongi Tänak MM-sarja liider, kuid mõistagi pole edu suur. Eestlane on kogunud 41 punkti, edestades mullust maailmameistrit Kalle Rovanperät (38) ja esimest tiitlit jahtivat Thierry Neuville'i (32).

Taipale vastas oma kokkuvõttes ka Ilta-Sanomati žurnalistile Joonas Kuismale, kes kirjutas Rootsi ralli eel, et MM-sari on täielik naljanumber, tiitel võidetakse mängeldes ning Kalle Rovanperäl pole märkimisväärseid konkurente. Taipale kirjutas: «Ka kolm võistkonda võivad ralli teha väga põnevaks, kui kõik suudavad võidu nimel sõita. Tänak näitas teisel katsel, et tema ja M-Sport on selleks valmis.»