Rovanperä kaardilugeja peab Hyundai plaani nurjumist kahes mõttes heaks

Varem näiteks F1-sarjas töötanud tiimipealik Cyril Abiteboul kommenteeris nõnda: «Ma ei tahaks öelda selle kohta «tiimikäsk», sest arutasime seda ikkagi üheskoos. Ka Craigiga. Tiimi ja ka Thierry vaatenurgast teeme õige otsuse. Craig näitas siin oma kiirust ja ta kindlasti väärib seda, kus ta on, kuid ennekõike on meie eesmärgiks ikkagi tiitlid.»

Soome väljaanne Ilta-Sanomat vahendas, et Rovanperä hinnangul oli tiimikäsklus Hyundaile igati tavapärane. «Kui seda hooaja algusest teha, on võimalik teenida palju punkte,» ütles soomlane.

Halttunen sõnu vahendas Iltalehti: «Thierry kaotas vea tõttu aega, mistõttu nägi nende taktika naeruväärsena. See oli hea meile ja kogu autorallile,» vahendas tema sõnu Iltalehti. Tean, et vormelimaailmas kasutatakse palju [sellist] taktikat, kuid näiteks meie ei teinud seda mullu kordagi ning arvan, et ei tee ka tänavu. Härra Ogier võinuks meile Monte Carlos võidu anda, kuid arvan, et on hea, [et ta seda ei teinud].»