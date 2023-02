Keenia WRC-etapi toimumise kohal hõljuvad murepilved

Probleemiks on ralliga seotud ametiisikute vahetamine. Ümberkorraldused toimusid eelmisel nädalal, kui Keenia valitsus määras korralduskomitee uueks juhiks rallisõitja Carl Tundo ning tema paremaks käeks Brian Mutembei.

Muide, Namwamba määras ennast ühe komitee etteotsa. Selle komitee eesmärgiks on panna paika rahvusvahelistele nõudmistele vastav raamistik nii seaduslikus kui ka korralduslikus mõttes, et Keenia saaks MM-etappi Mustale Mandrile tuua.

Korralduskomitee osas tehtud ümberkorraldused on suured, sest võrreldes eelmise koosseisuga jäid komiteega seotuks vaid kaks inimest kümnest: endine peakorraldaja Phineas Kimathi ja võistluse sekretär Hellen Shiri.

Nation kirjutab, et ralli on veidi enam kui neli kuud enne toimumist korralduslikus mõttes sassis ning aafriklased ootavad FIA-lt suuniseid. Väljaande teatel on FIA varem otsustanud võtta ära MM-etapp riikidelt, kes muutsid korraldustiimi või ralliks ettevalmistumist.