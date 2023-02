Ikka Bø, kes muu?

«Hooaja kõige halvem sooritus. Tuulevaikse ilmaga nii palju lolle vigu ja sõitu ka pole. Ebareaalne! Ülimõru meel, et MM-il sain sellise jamaga hakkama,» raputas Zahkna ERRi otseülekandes endale tuhka pähe.

Johannes Thingnes Bø on Oberhofis kaela saanud juba neli kuldmedalit, lisaks tänasele tavadistantsile oli ta parim ka individuaaldistantsil, sprindis ja jälitussõidus. Homme mehed Oberhofis rajale ei tule – kavas on naiste individuaaldistants –, kuid medalivõimalusi Bøl veel jagub. Nimelt on MMil kavas veel ka teatesõit, paarissegateade ja ühisstardist sõit.