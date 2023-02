Ukraina olümpiamedalist meenutas ROKi presidendile 1936. aasta natsi-olümpiat

«Ka pärast teist maailmasõda oli Saksamaa olümpiamängudelt pagendatud. Pärast säärast kurjust oli maailmal lihtsalt keeruline teistmoodi käituda. Praegu näeme aga täpselt sama, eriti arvestades, et sõda on jätkuvalt käimas! Bachi loogikat võib ju mõista, kuid sellega ei saa nõustuda. Tema tahab lihtsalt, et mängudest võtaks osa võimalikult palju sportlasi,» jätkas Saladuha.

Saladuha jaoks on aga ainuüksi säärase mõttekäigu peale tulemine juba šokeeriv. «Sõda käib ju jätkuvalt edasi: inimesed surevad ja linnasid hävitatakse iga päev. Ja mida me näeme samal ajal Venemaal? Sajad profisportlased avaldavad oma toetust Ukrainas käiva sõja osas,» jätkas ta.

«Me pole kuulnud kedagi neist sõja vastu rääkivat. Rääkige mulle, kas sellistes oludes on tõesti aus lasta venelased tagasi võistlema, isegi kui see toimuks neutraalse lipu all?» lõpetas Saladuha lisades, et temale teadaolevat on juba üle 40 riigi valmis Pariisi mänge boikoteerima, kui Venemaa ja Valgevene sportlased sinna tõepoolest peale lastakse. Vahet pole, kas neutraalsetena või mitte.