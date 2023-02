Putini sõbrast pikaaegne hokijuht võttis Vene kodakondsuse

Venemaa uudisteagentuur Interfax kirjutab, et Fasel võttis Venemaa kodakondsuse. Lisaks sellele sai temast Alma Holding LLC suurosanik.

Antud firma tegeleb õunte müümisega ja see kuulub oligarhile Gennadi Timtšenkole kuuluvale Volga Group Agrole.

Timtšenko on Venemaa üks rikkamaid inimesi ning on lähedal ka Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Seetõttu pole ime, et Faselile tema firmas suurosaniku kohta pakuti, sest ka Fasel oli oma IIHFi presidendiks oleku ajal Putiniga suur sõber ning astus korduvalt venelaste huvide kaitseks välja.