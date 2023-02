VIDEO ⟩ Henry Sildaru karmist vigastusest ja pikast võistluspausit: see oli päris valus, eriti vaimselt

Toona oldi veel optimistlikud, et tegemist on pelgalt väänamisega, kuid Eestisse naastes tehtud uuringud paljastasid karmi tõe: katki oli eesmine ristatiside (ACL) ning viga sai ka välimine menisk, mistõttu käis Sildaru juba ka operatsioonil.

«Kahjuks finaali treeningul ma kukkusin ja rebestasin oma eesmist ristatisidet. See oli päris valus – eriti vaimselt – kui tead, et ei saa üheksa kuud teha seda, mida armastad,» rääkis Henry Sildaru oma Youtube’i kanalil avaldatud videos.

«Raske on öelda, mida ma tunnen. Aga päris raske oli teada, et pean üheksa kuud taastusravi tegema ja ei saa suusatada. Nüüd oleme kodus ja mul on juba operatsioon olnud. Arst ütles, et see läks suurepäraselt, mis on tore,» jätkas ta.