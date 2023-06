KES TA ON? ⟩ Mehis Viru – aasta isa, keda kahtlustatakse treenitavate seksuaalvahekorda mõjutamises

Mehis Viru on treener ja sporditeadlane.

Eesti Kergejõustikuliit teatas täna, et määras treener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemise keelu, mis põhines treenerite eetikakoodeksi nõuete rikkumisel. Mullu säras Viru spordiuudistes kõrgushüppajast kullatüdruku Karmen Bruusi treeneri rollis. Millega on Viru varem tegelnud?

Postimees taasavaldab 15. veebruaril ilmunud loo kergejõustikutreeneri Mehis Viru taustast. Seda pärast seda, kui saabus teade, et Viru on politsei poolt kinni võetud ning talle esitati kuriteokahtlustuse, mille kohaselt on ta kuritarvitanud enda treeneripositsiooni ja mõju treenitavatele.