Koondise peatreener Viru juhtumist: edastasime selle, mida MMil nägime

Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli ütles tänasel pressikonverentsil, et Virul oli tunne, et talle tahetakse ära teha, et kellegi on mingi isiklik vaen. Uurime sai alguse pärast eelmise aasta augustis Kolumbias Calis peetud juunioride MMi, kus Viru õpilane Karmen Bruus võitis kõrgushüppes kuldmedali.