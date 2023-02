Tomingas ületas pika puuga Eesti aegade parima tulemuse MMil

Tomingas sõitis Oberhofis naiste 15 km tavadistantsil välja kuuenda koha. See tähendas, et eestlanna sai osaleda lilletseremoonial, kuhu kutsutakse võistluse kuus parimat sportlast. MMide ajaloos pole ükski Eesti lipu all võistelnud sportlane varem individuaalselt esikuuikusse jõudnud.