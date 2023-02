Osa loobus, osa kinnitas väärkäitumist ning Virule määrati tegutsemiskeeld. Treener eitab süüd

Mehis Viru õpilased on tiitlivõistlustelt võitnud kulda ja karda. Näiteks on Karmen Bruus U20 vanuseklassi maailmameister, kolmikhüppaja Kaire Leibak võitis 2006. ja 2007. aastal vastavalt juunioride MM- ja EM-kulla.

Kui kõrgushüppaja Karmen Bruus eelmise aasta 6. augustil Colombias juunioride maailmameistriks krooniti, tundis uhkust kogu Eestimaa. Praeguseks on aga ilmnenud, et see oli ainult jäämäe veepealne osa ning allapoole jäid juhtumid, mis päädisid eile Bruusi ühele treenerile Mehis Virule kergejõustikus tegutsemise keelu määramisega.