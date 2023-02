Selgus põhjus, miks Venemaa hokitäht Ovetškin ootamatult kodumaale naasis

37-aastane Ovetškin lahkus ootamatult NHLi klubi Washington Capitalsi juurest ning esialgu avaldati, et hokitäht läheb kodumaale, kuna tema haigestunud isa on haiglasse viidud. Nüüd avaldas Ovetškin sotsiaalmeedias, et tema 71-aastane isa on surnud.

«Mu isa suri täna. Soovin tänada kõiki toetuse eest ja loodan, et inimesed annavad meie perekonnale privaatsust sellel raskel ajal,» teatas hokitäht.

Hetkel pole teada, millal Ovetškin üldse NHLi naaseb. See on Capitalsi meeskonnale väga suureks hoobiks, kuna nende kapten mängib väga suurt rolli klubi edus. Sel hooajal on ta 54 kohtumisega visanud 32 väravat ja jaganud 22 väravasöötu.

Ovetškin on endiselt jahtimas NHLi aegade suurima väravaküti tiitlit. Praeguseks on tema arvel 812 tabamust, millega ta paikneb edetabeli teisel positsioonil. Temast on enamat suutnud ainult legendaarne Wayne Gretzky, kes viskas karjääri jooksul 894 väravat.