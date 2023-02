Tänaku MM-sarja liidrikoht on ühes mõttes statistiline anomaalia

Nimelt on Tänakul punktitabelis kirjas 41 silma, mis tulid Monte Carlo ralli viienda koha ja Rootsi ralli võitmise eest. Lisaks on ta punktikatsetelt lisaks teeninud kuus silma. Kui aga vaadata lähemalt kahel esimesel rallil toimunut, siis on ühes mõttes Tänaku liidrikoht statistiline anomaalia.

Nimelt on tänavu kokku sõidetud 36 kiiruskatset. Tavapäraselt paikneb Tänak katsevõitude edetabeli tipus, ent nüüd on ta MM-sarja liidriks kerkinud olukorras, kus tema saagiks jäänud ühe kiiruskatse võitmine. See teeb on kõikidest kiiruskatsetest 2,78 protsenti.