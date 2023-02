Türgi leinab maavärinas surnud rahvuskoondise kaptenit

Türgi käsipalliliit teatas esmaspäeval oma sotsiaalmeedias, et 32-aastane Kütahya leiti oma Antakyas asunud kodust rusude alt surnuna. Lisaks temale hukkus ka käsipalluri viieaastane poeg.

6. veebruaril Türgit ja Süüriat raputanud maavärin magnituudiga 7,8 ja tugev järeltõuge on nõudnud praeguse seisuga enam kui 40 000 inimese elu. Lisaks on paljud inimesed endiselt veel rusude all kadunud.