Ukraina klubi kaitsja kirjeldas kaklust Vene tiimiga: nad tuli kokku õmmelda, osadel olid roided puruks

Siis tuli ta koos tiimiga saali ja asus midagi seletama. Enam ei olnud tagasiteed. Meil oli väike võimalus ja me kasutasime selle ära – hüppasime venelastele kallale. Olime kõik aktiivsed. Ei olnud sellist asja, et keegi ei võtnud osa.

Jumal tänatud, et Minajst on kõik elus ja terved ja venelased on vigased. Nad tuli seal kokku õmmelda ja osadel olid roided puruks. Kahju, et Seleznjovi (Minaj ründaja Jevhen Seleznjov – toim) oma poksimisoskustega siin ei olnud. Ta jäi parimast peost ilma.

Kuidas Šinnik üldse meie hotelli sattus? Keegi ei tea. Nad ütlevad, et nad saadeti siia Türgi maavärina pärast, sest teisi kohti ei olnud. Kui ennast sisse kirjutasime, siis oli meie tingimus, et hotellis ei ole venelasi. Naljakas on see, et kui me Alanyasse jõudsime, siis oli Šinnik seal ka, aga järgmisel päeval õnnestus neil lahkuda,» rääkis Nemtšaninov.