Tipptennisist sai Kontaveidist tiivustust

Kassatkina andis pika intervjuu Prantsusmaa lahtiste kodulehele, kus rääkis, et tema tänavuse hooaja suureks eesmärgiks on olla edukam suurtel turniiridel. Korra on ta tänavu ka finaali jõudnud, kuid aasta esimesel suure slämmi turniiril langes ta juba esimeses ringis.

Kassatkina jõudis esimest korda esikümnesse 2018. aastal, kuid oli vahepeal mõõnas. 2022 oli tema jaoks aga edukas aasta – venelanna võitis kaks tiitlit ja jõudis Prantsuse lahtistel poolfinaali. Lisaks osales ta WTA aastalõputurniiril.

«Ma pean tänama Anetti näiteks, sest me oleme sõbrad, nii et ma võin seda öelda. Ta oli maailma teine ja see surus mind kõvasti takka, sest ma tahtsin seda samuti. Ma mõtlesin: «See ei ole aus.»» rääkis Kassatkina.

«Üks asin on see, et sa oled noor ja tõusev [mängija] ja sa näed Angelique Kerberit, Simona Halepit ja Serena Williamsit tipus. Sa mõtled, et nad on liiga kaugel, liiga head.