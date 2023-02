Kergejõustikus püstitati uus maailmarekord

«Ma olen väga rahul selle tulemusega. Rääkisin sellest maailmarekordiüritusest viimased kolm päeva. Mu vend on mu treener. Ta ütles, et see on mul see ja muidugi ma uskusin teda. Ma tundsin ennast trennis väga hästi ja olen elu parimas vormis. Lisaks oli publik täna väga toetav,» vahendab rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) koduleht Girma jooksujärgset kommentaari.