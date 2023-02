Virves osaleb rallil, mis on suurepärane ettevalmistus Portugali MM-etapiks

Nimelt kinnitas Saaremaalt pärit Virves autoralli EM-sarja kodulehele, et osaleb Rally Serras de Fafe, Felgueiras. Boticas, Vieira do Monho e Cabeceiras de Basto, paremini tuntud lihtsalt kui Fafe ralli nimelisel ERC-sarja võistlusel.

«Soovin minna WRC-rallidele mõningase testimise pealt ja et olla hästi ette valmistunud, siis see paistis karmimatest rallidest hea valikuna,» rääkis Virves. «Boonusena on seal mõned katsed samad, mis samas piirkonnas sõidetaval Portugali MM-etapil. Nii see idee tuli.»