Mehis Viru ja Karmen Bruusi kutsuti Calis «tuvikesteks»

Andreas Hantsoni ütluste kohaselt olid Viru ja Bruus Calis tihti koos, mille tulemusel omavahel teiste sportlastega visati nalja, et Viru on nagu abikaasa ja käib kogu aeg Bruusil järel.

Andri Matrovi tõi oma ütlustes välja, et omavahel kutsuti omavahelBruusi ja Viru «tuvikesteks».

Lusti avaldusest selgus, et ilma Viru juuresolekuta suhtles Bruus teistega vabald, kuid Viru juuresolekul hoidis ainult tema juurde ja ei suhelnud teistega.

Kaukis ja Nazarov tõid välja, et nad olid Calis määratud elama ühte tuppa Viruga, kuid viimane eriti toas ei viibinud. Ta lahkus varahommikul ja saabus õhtul hilja. Viru küll vaidles vastu, et õhtuid veedeti koos, kuid toakaaslaste väiteid toetavad asjaolud, et Bruus ja Viru olid kogu aeg koos, Bruus saabus õhtuti hilja ja seetõttu ei saanud koondisekaaslane võtme puudumisel mitmel korral oma tuppa sisse.