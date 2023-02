M-Sport väisab Pumaga järgmist kohalikku rallit

«See oli Rich Milleneri idee, sest probleem seisneb selles, et ma ei saa Mehhiko testil käia,» seletas ta. «Olen siis puhkusel ja siis ta pakkus mulle seda võistlust testi asemel, mis on minu jaoks isegi parem, sest siis on sul ralli rütm,» rääkis Serderidis Dirtfishile.