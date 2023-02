M-Spordi peainsener: Ott hakkab järjest kiiremini Ford Pumaga kihutama

Tänak tõi M-Spordile teise võidu Ford Pumaga, mis asus ralliradadele möödunud aastal. Esimene saabus seejuures enam kui aasta tagasi Monte Carlos, kui võidurõõmu tundis legendaarne Sebastien Loeb. M-Spordis ollakse väga õnnelikud, et edu nõnda varakult Tänakut saatis ning tuleviku suunas vaadatakse helgelt.

«On suurepärane, et meil on sel hooajal juba võit kirjas. Möödunud aasta Monte Carlo rallist on möödas väga pikk aeg ning see oli täis nii häid kui ka halbu hetki. Nõnda oli möödunud aastal keeruline motivatsiooni kõrgel hoida, kuna tulemused polnud soovitud tasemel,» lausus McMillan intervjuus portaalile Speedcafe.

McMillan tunnistas, et Rootsi ralli esikoht tõstis selgelt meeskonna motivatsiooni ning nüüd vaadatakse juba järgmise MM-etapi suunas, kust loodetakse autost parim välja pigistada. Seejuures sunnib just 2019. aasta maailmameister meeskonda üha enam pingutama.

«Inseneri vaatenurgast, pole Tänak olnud autoga veel sinasõber. Õppisime Rootsis väga palju juurde ning Ott on arenduse osas liikunud hoopis teises suunas kui me möödunud aastal tegime. Seega on seda protsessi väga huvitav jälgida,» jätkas britt. «Oleme selle ajaga Tänakult väga palju õppinud. Kahjuks pole kõike võimalik hoobilt parandada, ent hooaeg on sellele vaatamata alanud hästi. Seda isegi olukorras, kus ta ei tunne end autos mugavalt.»