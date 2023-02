Maailmameistri jõuline avaldus venelasi olümpiale ootavale ROKi presidendile: mäletame kõik, mis järgnes Berliini olümpiamängudele

Ukraina spordilegend mõistab Bachi loogikat, et sportlase rahvus ei tohiks olla takistuseks võistlemise, ent ta ei nõustu sellega agressorriigi osas. «Sajad Venemaa profisportlased on avaldanud enda toetust Venemaa rünnakutele Ukrainas. Samas pole neid, kes oleksid avalikult selle vastu,» lisas Saladuhha ning tõdes, et Ukrainas on sõja tõttu elu kaotanud 220 sportlast ja treenerit.