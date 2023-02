Ohumärk Rally Estoniale? Läti sai koha autoralli MM-sarja kalendris

Läti on näidanud ennast aastaid väga heast küljest just Liepāja ralli korraldamisel, mis on kuulunud 10 hooaega FIA EM-kalendrisse. Nõnda on otsustanud WRC-sarja promootor tagada just neile ühe koha järgmise hooaja MM-kalendris.

Liepaja ralli on kogunud eelkõige tuntust, kui ühe nõudlikuma rallina Euroopas. WRC-sari kirjeldab sealseid teid väga kiireteks ja väga täpset lähenemist nõudvateks. «Meil on alati olnud alati eesmärk anda ühel rallil võimaluse pendeldada ERC- ja WRC-sarjade vahel,» selgitas WRC promootor Peter Thul.

«Rally Latvia on esimene, kes selle võimaluse teenib ning see on tunnustus nende tööle. Lisaks veel tunnustus Läti valitsusele, kes on pühendunud rallispordile.»

Rally Latvia korraldajad on teinud koostööd nii FIA kui ka WRC promootoriga, et tagada MM-etapil kõrge kvaliteet just korralduse osas. Seejuures hõlmab see ralli väga suurt osa Lätist. Kiiruskatsed toimuvad nii Riia kui ka Liepaja linnas ning lisaks Talsi, Tukumsi, Kuldiga ja Dienvidkurzeme lähedal.