Messit jahtiv Barcelona sai valusa hoobi

Hetkel klubijalgpalli Pariisi Saint-Germainis mängival Messil on käsil viimane aasta Prantsusmaa tippklubiga sõlmitud lepingus. Alates suvest saab temast vabaagent, mis tähendab, et ta võib ise endale uue mängupaiga valida ning seda üleminekutasuta.

«Ma ei usu, et Lionel enam Barcelonas kunagi mängib. Tema soove ei suudeta rahuldada ning me pole kordagi olnud suhtluses ka Barcelona presidendi Joan Laportaga. Seega ühtegi pakkumist neilt pole laekunud,» lausus Jorge Messi.

Samal ajal on PSG soovimas, et Messi nende ridades mängimist jätkaks. Hetkel on käimas läbirääkimised uue lepingu osas. Samas on endine Prantsusmaa koondislane Jerome Rothen hoiatanud PSG-d, et lepingupikendus oleks klubi jaoks väga suur viga.