Enne maavärinat Türgist lahkuda plaaninud tippmängija kohta levivad nukrad teated

Välismeedias on kahel korral laekunud informatsioon Ghana jalgpalluri Christian Atsu leidmisest Türgis toimunud maavärina rusude alt elusana pääsemisest. Kahjuks ei osutunud need tõeks ning nüüd avaldati, et jalgpalluri elusalt leidmise võimalus on minimaalne.