Imet ei sündinud: Türgi maavärin nõudis kaks korda pääsenuks kuulutatud endise Premier League'i mängija elu

Atsu teenis leiba Türgi kõrgliigas mängivas Hatayasporis ning klubi teatas täna ennelõunal sotsiaalmeedias, et vutimehe surnukeha saadetakse õige pea Ghanasse. «Me ei unusta sind, Atsu. Rahu sulle, suurepärane inimene. Pole sõnu, mis kirjeldaksid meie kurbust.»

Olgu öeldud, et veidi pärast maavärinat teatasid nii Hatayaspor kui ka Ghana vutiliit, kuidas Atsu on rusude alt päästetud. Kahjuks ei osutunud need teated tõeks.