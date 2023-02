Kaia Kanepi osaleb väga kõrgetasemelisel turniiril

37-aastane Kanepi mahtus Dubais otse põhitabelisse ning tema avaringi vastane tuleb kvalifikatsioonist. Edu korral läheb eestlanna vastu maailma neljanda reketi, tänavu Austraalia lahtistel kaheksa parema hulka jõudnud ameeriklanna Jessica Pegulaga.

Dubais on kohal peaaegu kogu maailma esikümme. Puudu on vaid Tuneesia tennisist Ons Jabeur (WTA 3.), kes teatas eelmisel nädalal, et jätab turniiri vahele, kuna läheb operatsioonile.