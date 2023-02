Tuntud ralliajakirjanik: Läti tuleb pea kindlalt WRC-sarja Eesti arvelt

«Liepajat on pikalt pakutud WRC-kalendrisse. Koroonapandeemiast mõjutatud hooaegadel oli Riiast palju juttu – ja see oli lähedal – aga nüüd räägitakse sellest kui edukast EM-etapist. Raskelt tööd tegev ERC võistlus, mis sai suures mängus võimaluse.

Ja see väärib seda. Lätlased on sama entusiastlikud ja innovaatilised kui ükskõik kes kalendris.

Ainuke miinus on, et Läti tuleb pea kindlalt Eesti arvelt.

Räägi ükskõik kellega WRC Promoterist (WRC-sarja promotsiooniga tegelev firma - toim.) ja sa saad ühtlase sõnumi, et Tallinnaga on diskussioon käimas, kuid üldine arvamus on, et Tartus asuv rallipark võtab pausi,» seisab seal.