USA vägilane purustas maailmarekordi

Seejuures oli Crouseri nimel ka varasem maailmarekord nii sise- kui ka välistingimustes. Sisehallis suutis USA vägilane kaks aastat tagasi tõugatud 22.82 ning välistingimustes on tema parimaks jäänud 2021. aastal Eugene võistluse võidutulemus 23.37.

Nõnda on alates tänasest nii sise- kui ka absoluutne maailmarekord just Idahos heidetud tulemus. Siiski ei ole antud tulemust ametlikult maailmarekordina kinnitatud, kuna see nõuab veel ratifitseerimist.