Endine Brasiilia jalgpallikoondislane kuulutati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks

Nimelt kirjutatakse seal, et Brasiilia meedia kohaselt on Itaalia saatnud Brasiilia ametivõimudele ametliku palve, millega soovitakse, et nad annaksid Robinho itaallastele üle. Lisaks sellele andis rahvusvaheline politseiorganisatsioon Interpol välja ka rahvusvahelise vahistamismääruse tema nimel.

Ainuke murekoht on see, et Brasiilia üldiselt ei anna oma kodanikke teistele riikidele välja. See tähendab, et Robinho saab vahi alla võtta vaid siis, kui ta otsustab ise Brasiiliast lahkuda.