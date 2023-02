Ilmaolud röövisid Paidelt koduväljaku eelise suures karikamängus

Mullu võitis Eesti Superkarika FCI Levadia, kes alistas penaltiseerias 4:2 FC Flora. See oli neile ajaloos kaheksandaks Superkarika võiduks. Edukaim klubi on olnud Flora, kelle auhinnakapist leiab 10 Superkarika triumfi, millest viimane pärineb 2021. aastast, mil alistati just Paide Linnameeskond.