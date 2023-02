VIDEO ⟩ Võistlust tabanud tugev torm tõstis purjeka lendu

Sotsiaalmeedias avaldati video, millel on näha, kuidas üks paat tuule jõul õhku tõuseb ja telgi otsa kukub. Video näitab, kuidas inimesed peavad olukorra eest põgenema.

Ürituselt tuli evakueerida hinnanguliselt 300 inimest ning võistluse korraldajad pidid teise võistluspäeva ära jätma. Võistlusalale püstitatud ajutised hooned said tugeva tuule tõttu kannatada.

«Meie andmetel ei saanud olukorras keegi tõsiselt vigastada. Kahjude hindamine on veel pooleli, kuid on võimalik, et tulevased SailGP üritused viiakse mujale,» teatas SailGP oma avalduses.