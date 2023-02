Suusatamine pöörab pilgu Lähis-Idasse? Sportlased on ideele kategooriliselt vastu

Pea poolteist aastat tagasi toimus Dubai suusahallis esimene FISi ametlik võistlus ning toonane värske president Eliasch ei varjanud, et tulevikus võiksid siseruumides toimuda ka profisuusatajate võistlused. Eeskätt pidas ta silmas, et need võiksid kasutust saada suvisel perioodil, kui MK-sari on pausil.

«Minu meelest on see täielik nonsense, et toimub üldse arutelu teemal, kas Dubais võiks toimuda suusavõistlus,» ütles Saksamaa mäesuusataja Thomas Dressen. Šveitslane Daniel Yule, kes on karjääri jooksul võitnud üle 20 MK-etapi, oli aga veelgi konkreetsem. «Kui selline päev tuleb (võistlus Lähis-Idas – toim), siis ma teen tippspordiga lõpparve,» ütles Yule intervjuus Blickile.

30-aastaseks saanud Yule viis aga teema Eilaschile. «Ma ei suuda uskuda, et nii tark inimene ja edukas ettevõtja nagu Eliasch nii rumalate ideedega välja tuleb,» lisas šveitslane.