Eestlane võitis vabavõitluse MMil ajaloolise medali

Koondise ja ühtlasi VVK RAMM treeneri Vallo Hannuse sõnul läks Tõnistel võistlusteks valmistumine korralikult. Juba mõeldakse, kuidas järgmisel korral veel paremini asju teha. Kuhu tehnilise arengu rõhk panna, kuidas paremini laagreid planeerida ning milliseid sparringupartnerid otsida. Alati saab paremini ja vajadused sportlase arenguks on pidevas muutumises.

Maadlema minnes tuli Tõnistel säilitada häid ja turvalisi asendeid, et mitte ise otse alistusse joosta. Kasahstani sportlaste puhul oli tähelepanu all nende terav löömine ja kuidas selle vastu distantsilt ja distantsi sisenedes edukas olla.

Poolfinaalis oli vastane juba teisest klassist ja siin Tõniste oma mängu lõpuni peale suruda ei suutnud. Selge oli, et Kristjan ei ole enam tundmatu sportlane, tema matše on vaadatud ja analüüsitud ning vastased tegutsesid teadlikult tema tugevusi blokeerides.

«Matš oli tasavägine, aga MM-finaali pääsemiseks ja kuldmedali poole vaatamiseks peame veidi arsenali laiendama ning olemasolevat teravamaks ihuma. Eesti võitis esmakordselt täiskasvanute maailmameistrivõistlustelt medali. See on korralik tulemus ja meie spordi silmnähtav areng. Patt oleks nuriseda.

Kristjani areng vabavõitluse sportlasena on olnud võistlusest võistlusesse selgelt üles liikuv ning silmaga nähtav - MMi kaheksas koht, hõbemedal EMilt ja nüüd MMi medal. Järelikult on ta teinud õigeid asju,» kommenteeris Hannus.

Sellel korral osaleti meistrivõistlustel kahe sportlasega. Tallinna spordiklubi TOKON sportlane Sergei Stinža (-77,1kg) sai kaks matšivõitu ning tulemuseks 5.-8. koht. See oli Eesti koondise varasemate parimate tulemuste kordamine ja igati korralik tulemus.

Itaalia ja Austraalia sportlased jäid Stinža sportlikule tasemele alla nii maadluses kui löömises. Finaali jõudnud Usbekistani sportlase vastu Stinža seekord ei saanud, aga matš näitas, et võit sellise sportlase üle ei ole mingi püüdmatu kõrgus. Stinža on selgelt tuleviku tiitlivõistlustes mees, kes on medalikonkurentsis.