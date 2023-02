Eesti judoka võitis Euroopa karikaetapil medali

Oma võistluse võttis Mäsak kokku järgmiselt: «See võistlus oli minu jaoks täielikult uus tase, olen pronksi üle uhke. Loomulikult jäi pisut kripeldama, et kaotasin esimese matši, kuid pean tunnistama, et vastane oli hea maadleja. Pronksile maadlema minnes ütlesin endale, et ilma pronksita ma siit ei lahku. Olen väga tänulik oma treener Glen Viksile, tänu kellele on mul täna see pronksmedal. Suureks motivaatoriks oli meie Eesti judo pere toetus tribüünide pealt, mis oli metsik!»