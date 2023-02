JÄRELVAADATAV JA GALERII ⟩ Pärnu šokeeris veerandfinaalis põhiturniiri teist Selver/TalTechi ja on ühe jalaga poolfinaalis

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal võtab varasemale tuginedes selles paaris favoriidikoorma enda õlule. «Meie ootused ja lootused on ilmselt suuremad kui Pärnul. Nemad saavad meie vastu pingevabalt tulla, meil on vaja oma asjad kindlalt ära teha,» sõnas Toobal.

«Meil on mitu meest haigustega kimpus ja eks see mingi jälje jätab, aga sellisel ajal haigused ikka liiguvad ja midagi pole teha. Aga viimase aja mängud on olnud paremad, palju oleneb, milline päev on meie diagonaalil, ent nurgad on oma asjadega paremini hakkama saanud. Üritame nüüd iga mänguga veel asju paremaks saada,» lisas juhendaja.

Pärnu peatreener Toomas Jasmin lubab minna võitlema ja üritab platsi kõrval rohkem emotsiooni näidata. «Meie läheme võitlema ja võitma. Mis siin enam tagasi hoida on. Mehed on samal lainel, eks meeskond on ikka treeneri nägu. Ise pean olema emotsionaalsem – kui ma liiga rahulikuks jään, kandub see meestele üle. See on miski, mille kallal pean töötama,» sõnas Jasmin.