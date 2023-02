Neymari ööd ja päevad kestvad peod ajasid naabrid hulluks

Kuni pühapevani oli Prantsusmaa tippklubi PSG saanud kolm järjestikust kaotust kolmes sarjas – koduliigas, karikasarjas ja Meistrite liigas. See on midagi, mida pole nähtud alates 2011. aasta novembrist.

Eriti valus oli õppetund Meistrite liigas, kui PSG-l tuli tunnistada Müncheni Bayerni 0:1 paremust. Kordusmängu kaotus tähendaks taas euroteekonna lõppu ja Meistrite liiga tiitli lootuste põrmu vajumist.

Prantsusmaa meedia kirjutab, et isegi pärast sellist alandust ei kavatsenud Neymar keskenduda treeningutele, vaid läks koos sõpradega pokkeriturniirile. Nüüd on L'Equipe avaldanud, et Neymari vastu on viha tõstnud ka tema naabrid. Neid häirivad ründeässa mürarikkad peod.

«Tal pole austust. Mõned tema peod kestsid 48 tundi,» kurdab Pariisi äärelinnas asuva 8000 elanikuga Bougivali vihane elanik. Just seal asub Neymari uhke 5-korruseline häärber. 1000-ruutmeetrises majas asub näiteks bassein, jõusaal ja saun.

8 miljonit väärt majas on varasemalt elanud näiteks Prantsusmaa näitleja Gerard Depardieu ning maja ühe kuu rendihind on väidetavalt 14 000 eurot.

Bougivali Linnapea Luc Watelle tunnistas Le Parisienile, et on Neymari segaste ja rajude pidude suhtes jõuetu. Huvitaval kombel on aga mõned Neymari naabrid, kes ei pane oma kuulsa sõbra elustiili väga pahaks.