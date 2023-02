Armand Duplantis langetas raske otsuse ja loobus kergejõustiku EMist

«Alates detsembrist olen olnud teadlik, et EM pole Armandi jaoks olnud suur prioriteet. Ta on öelnud, et keskendub väga tugevalt suvehooajale. Ta jättis ukse veidi lahti, kuid otsustas nüüd mitte osaleda,» ütles Bergqvist pressiteate vahendusel.

Pettumus on suur nii Rootsi kergejõustikufännidele kui ka Bergqvistile endale. «Ta on meie suurim staar, kes jätab iga kord võistlemisel inimestele suure mulje. Samas aga usaldan täielikult, et ta on asjad nii planeerinud, et kõige tähtsamatel võistlustel annab ta endast parima,» lisas Bergqvist.