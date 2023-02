Toyota uus ralliauto seisab silmitsi seni suurima proovikiviga

Viimasel ajal on Toyota keskendunud lumel ja asfaldil testimisele, kuid Toyota peainsener Tom Fowler usub, et eelseisvad kruusakatsetused on auto arendamisel võtmeteguriks. Toyota Yaris Rally2-auto esimene test toimus 2022. aasta oktoobris ja kuu aega hiljem toimunud Jaapani MM-rallil esitleti maailmale prototüüpautot.

Citroëni, Hyundai, M-Sport Fordi ja Škoda Rally2 masinate ning Volkswageni eelmise põlvkonna Polo GTI R5-ga vastamisi mineva Toyota Yarist on talvekuudel hoogsalt testinud kunagine Euroopa meister Juho Hänninen.

«Arendustöö läheb päris hästi. Oleme lumel sõitnud, et saaksime [talvel] kergemini hakkama. Ja me oleme natuke sõitnud asfaldil. Aga vajame kruusal testimist ja ma ütleksin, et kõige olulisem samm on praegu valmis saada auto kruusatestideks,» ütles Fowler DirtFishile.

Pole mingi saladus, et kruusarallid moodustavad MM-sarjast lõviosa ning ilmselt saaksid ka teistes sarjades kasutusele võetavad Rally2 Toyotad rohkem rakendust lahtise kattega teedel. «See on meie järgmine suur proovikivi, sest üle maailma kasutatakse ralliautosid palju kruusateedel ning see turg on domineeriv,» lisas Fowler.