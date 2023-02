34 riiki nõuab ROKilt Vene sportlaste naasmise kohta selgitusi, nende seas ka Eesti

Pöördumises meenutatakse, et ROK soovitas möödunud aasta 28. veebruaril eemaldada kõik Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistelt spordivõistlustelt, sest paljudel Ukraina sportlastel seda võimalust sõja tõttu enam ei olnud.

«Pärast seda on olukord Ukrainas ainult hullemaks läinud,» tõdeti seal ning rõhutati, et kuna sõja osas muutuseid olnud ei ole, siis ei ole praegu praktilisi põhjusi, miks Venemaa ja Valgevene sportlastele määratud sanktsioone peaks leevendama.

Lisaks esitati küsimärgi alla see, kuidas ROK tagab sportlaste neutraalsuse, sest nii Venemaal kui ka Valgevenes on sport ja poliitika tihedalt põimunud ja Venemaa sportlastel on tihtipeale sidemeid ka riigi relvajõududega.