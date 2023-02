Kätest ja jalgadest ilma jäänud Vene olümpiavõitja seisund halvenes veelgi

«Osa tema ajust on mõjutatud. Seal on verejooks ja tekkis hematoom. Tema tervislik seisund on väga tõsine,» sõnas üks sportlase tervisliku seisundiga kursis oleva allikas RIA Novostile.

Olukorra teeb eriti keeruliseks see, et tema seisund on paegu nii raske, et järgmiseid operatsioone ta enam üle ei elaks.