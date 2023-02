Selgus korvpallikoondise koosseis eelseisvateks MM-valikmängudeks, pikkade osakonda vaevavad vigastused

Möödunud nädala lõpus antud intervjuus andis meeste rahvuskoondise peatreener teada, et eesoleval MM-valikmängude aknas ei tee kindlasti kaasa Matthias Tass, Siim-Sander Vene ning Rauno Nurger. «Kahjuks on meil taas mure vigastustega, mis puudutab just pikkade osakonda. Tassi, Vene ja Nurgeri eemale jäämise tõttu läheb meie koondis veel nooremaks, aga võtame väljakutse vastu ning see pakub mõnele mängijale taas võimaluse ennast näidata,» sõnas Toijala eelmisel nädalal, kirjutab basket.ee.