Murdmaasuusatamise MK-etapiks vajalik lumi valmib Eesti sünnipäevaks

Vajaliku lume minimaalne kogus on korralduskomitee juhi sõnul umbes neli tuhat kanti. «Sellest saab keskmiselt 20 cm paksuse raja. Laskumiste all olevad viraažid ja järsemad nukid peavad olema paksema kattega,» täpsustab Leemets ja avaldab lootust, et ehk ei pea märtsi keskel minimaalset stsenaariumi siiski käiku laskma.

Kui võistluste ajaks on temperatuurid plusspoolel ja rada liiga pehme ning vesine, siis tuleb abinõuna kasutusele võtta selle soolatamine. «Tegemist on maailmas laialt levinud meetodiga, mida kasutavad kõik suusavõistluste korraldajad. Sool küll sulatab mingi kihi lumest ära, kuid viib raja temperatuuri olulisel määral alla ning muudab lumepinna kõvemaks, mis omakorda loob kõikidele osalejatele raja tingimuste osas võrdsed võimalused. Jah, see mõjutab ka suuskade määrimise teemat, kuid sellega on kõik hooldemehed varasemalt kokku puutunud.» Soola kasutamise vajalikkuse otsustab rahvuvaheline žürii, kuid eestlased on selleks võimaluseks juba varakult valmis. «Jälgime ilmaprognoosi ja kui on näha, et n-ö oht on olemas, siis loome vastava valmisoleku.»