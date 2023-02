Kergejõustikuliit õhutas alaealist Karmen Bruusi alkoholi tarvitama

Postimehe valduses on võistluslinna Eugene’i Gordoni hotelli restoranis toimunud piduliku ürituse kohta kaks kirjalikku seletust, nii Bruusilt kui tema treenerilt Mehis Virult. Lisaks on Bruus andnud söögilauas juhtunu kohta kirjaliku kirjelduse kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjonile, mis uuris tema treeneri Mehis Viru suhteid Bruusi ja teiste sportlastega ning määras Virule tähtajatu kergejõustikus tegutsemise keelu.

Postimehele edastatud seletustes on kirjas, et küsimusele, mida keegi õhtusöögil joob, oli Bruus vastanud, et tema joob vett. Selle peale olid seletuste kohaselt Teigamägi, kergejõustikuliidu peasekretär Sirje Lippe ja saavutusspordi juht Kristel Berendsen öelnud, et telliks ikka Itaalia vahuveini ehk proseccot, mille peale Bruus oli veel kord avaldanud soovi, et talle alkoholi ei tellitaks, vaid tellitaks vett.