Asjaosalised vastavad Viru väidetele

Viru rääkis intervjuus, et Eesti delegatsioon jäi tagasilennul Calist napilt Pariisis lennukist maha ning oli sunnitud öö veetma lennujaama hotellis. «Seal paigutas võistkonna juht Väät inimesed omapäraselt, nii et Karmen Bruus pandi ühte tuppa ühe vanema naisterahvaga (Ulvi Ljadov – toim). Toas oli ainult üks voodi ja see tähendas, et Karmen oleks pidanud minema temaga ühte voodisse,» ütles Viru, kelle sõnul oli Ljadov Bruusile võõras ning sestap pidas kõrgushüppaja sellist käitumist alandavaks.