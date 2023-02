Erakondade spordiduellil noppis punktivõidu Kõlvart, esitati mitu huvitavat ideed

Põhilised jutupunktid olid peaaegu samad, mis valimiste eel spordist rääkides alati on: treenerite palk, laste üha kahanev sportimisharjumus, infrastruktuuri olukord. Nüüd lisandus ka Venemaa ja Valgevene sportlaste Pariisi olümpiale lubamise teema. Kõigi erakondade esindajad on ühel meelel, et tuleb teha kõik, mis võimalik, et nood mängudele ei saaks.