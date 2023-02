VIDEO ⟩ Kristina Šmigun-Vähi ajalooline MM-kuld tähistab 20. sünnipäeva

Ajaloolise MM-kulla võitmise järel ütles Šmigun-Vähi, et MM-tiitel tuli talle suure üllatusena, sest võistluste eel ei osanud ta medalit lootagi. Tegelikult ei olnud tal üldsegi plaanis tol päeval võistelda, sest sportlase enesetunne polnud just parim.

Võistluste ajal hoidis väga heade suuskadega eestlanna teiste sappa ning otsustas asjad viimasel paarisajal meetril. «Teate, mul oli nii-nii raske, et kannatasin ainult teiste taga. Hoidsin nii, et mitte kellestki maha jääda. Esimese ringi lõpus nägin, et mul oli suusk väga hea. Siis mõtlesin, et pean kannatama lõpuni,» rääkis Šmigun-Vähi.